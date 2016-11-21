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Ahmet Türk ve Artuklu belediye eş başkanları gözaltına alındı

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçtiğimiz gün alınan Ahmet Türk ve Artuklu ilçe belediye eş başkanları Emin Irmak ile Leyla Sevinç, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ahmet Türk ve Artuklu belediye eş başkanları gözaltına alındı

21 Kasım 2016 11:10
Ahmet Türk ve Artuklu belediye eş başkanları gözaltına alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı tarafından 'Teröre destek' verdiği gerekçesiyle belediye başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk'ün evine sabah saatlerinde Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Artuklu ilçesinde ikamet eden Ahmet Türk'ün evinin önünde geniş güvenlik önlemleri alındıktan sonra içeri giren polis ekipleri arama yaptı. Polis ekipleri yaptıkları aramaların ardından Ahmet Türk'ü gözaltına aldı. Gözaltına alınan Türk ifadesi alınmak üzere Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ahmet Türk ile eş zamanlı olarak Mardin merkez Artuklu Belediye Eş Başkanları Emin Irmak ve Leyla Sevinç'in de evine operasyon düzenlendi. Evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irmak ve Sevinç, ifadeleri alınmak üzere Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk'ün yerine bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Valisi Mustafa Yaman kayyum olarak atanmıştı. 

Neriman Çelebi

Etiketler: Ahmet Türk


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