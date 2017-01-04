Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ahmet Türk’ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ahmet Türk 24 Kasım 2016 tarihinde Ceza İnfaz Kurumuna alınmış ve yapılan ilk muayenesi sonucunda; Memorial Ankara Hastanesinde 15 Şubat 2016 tarihinde kendisine kalp pili takıldığına ilişkin rapora istinaden kontrol amaçlı Silivri Devlet Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine sevk edilmiştir. 30 Kasım 2016 ve 6 Aralık 2016 tarihinde sevk planlamasının yapıldığı, fakat tutuklu Ahmet Türk’ün dilekçe vererek çeşitli nedenlerle 2 kez hastaneye gitmemiştir. 12 Aralık 2016 tarihinde Türk’ün yeniden Silivri Devlet Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine sevki yapılmış, yapılan muayenesi sonucunda ileri tetkik ve tedavi için Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk gerçekleştirilmiştir. 20 Aralık 2016 tarihine Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisine sevki sağlanan Türk, yapılan muayenesi sonucu 6 ayda bir kalp pili kontrolü önerilmiştir. Tutuklu Türk’ün ceza ertelemesi talebinde bulunmamış ancak, 19 Aralık 2016 tarihinde Ceza İnfaz Kurumu tarafından resen işlemler başlatılmıştır. Bu kapsamda 5 Ocak 2017 tarihinde Silivri Devlet Hastanesi Üroloji ve Dahiliye polikliniğine sevki planlanan Türk’ün, buradaki tedavileri tamamlandıktan sonra sağlık kurulu raporunun sonucuna göre adli tıp işlemleri yapılacaktır. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bu tür haber ve paylaşımlara kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kaydedildi.