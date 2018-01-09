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Ahmethan Köse Boluspor’da

Boluspor, Fenerbahçe’nin genç forveti Ahmethan Köse’yi sezon sonuna kadar kiraladı..

Ahmethan Köse Bolusporda

09 Ocak 2018 20:49

Boluspor, TFF 1. Lig’de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde kamp çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe’nin 20 yaşındaki forveti Ahmetha Köse’yi yıl sonuna kadar kiralayarak renklerine bağladı. Ligi ilk devresini 24 puanla 6. sırada tamamlayan Bolsupor ile anlaşan Ahmethan Köse, takımla birlikte Antalya’daki kampa katılarak çalışmalara başlayacak. Köse’yi renklerine bağladıkları için memnun olduklarını ifade eden Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, “Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ahmethan ile birlikte transfer dosyasını kapattık. İkinci devreye başlamadan önce bir kupa maçımız var. Kupa maçından sonra deplasmanda oynayacağımız Giresunspor karşılaşmasıyla da lige tekrar başlayacağız” dedi.

Faruk Çidem 

Etiketler: Ahmethan Köse

 

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