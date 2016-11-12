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Ahşabı sanata dönüştürüyor

Konya’da yaşayan 78 yaşındaki Oğuz Demir, 35 yıl önce kaşık boyayarak başladığı işini ahşap yakma sanatına çevirerek eserler üretiyor.


12 Kasım 2016 13:10

Konya'da yaşayan Oğuz Demir, 35 yıl önce askerden geldikten sonra ailesinin maddi durumu kötü olduğu için kaşık boyayıp satmaya karar verdi. İlk olarak, boyadığı kaşıkları satarak aile bütçesine destek olan Demir, zaman içerisinde kaşık boyama işini geliştirerek, ahşabı yakıp sanata dönüştürüp çeşitli eserler ortaya çıkarmaya başladı. Ahşap üzerine yansıttığı dini motifler, Hz. Mevlana'nın figürleri ve çeşitli doğa manzaraları gibi yüzlerce eser üreten Demir, önceden deneme yanılma yoluyla yaptığı işleri geliştirdiğini söyledi. Demir, "Konya’da yaptığım işler inanın haftasında taklit edilirdi. Onlar onu taklit edince, ben başka bir şey yapardım. Nihayet 1967 yılında çavdar sapından resim yaparak, bunlara yakma yaparak devam ettim. Türkiye genelinde tektim yaptığım konuda. Hemen hemen dünyanın her tarafına eserleri gönderdik. Fakat bir ihracat tecrübemiz olmadığı için planlı bir ihracat yapamadık. Yanıma yetiştirmek için aldığım kişiler de hep kötü niyetli çıktı. Beni dolandırmak istedi" dedi.

“KOMEK’te verdiğim yakma kursu Türkiye’de ilkti”
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kendisine açtığı stantta yaptığı işi yabancılara tanıtma fırsatı bulduğunu belirten Demir, "Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde bana bir stant verdi. Sanatımı oraya gelen yabancılara karşı tanıtmaya çalıştım. Kendilerine müracaatımda bana yardımcı oldular, Allah razı olsun. KOMEK’te ders vermeye başladım. Türkiye’de ilkti yakma kursu. Biz yakmayı, kara kalem olarak yapıyoruz. Noktalayarak dağlayarak yapmıyoruz. Yakmanın o sıcaklığı gölgelerin, renklerin birbirine geçiş sıcaklığını misafirlerimiz içlerinde hissediyor. Dolayısıyla yaptığımız işler birilerine bir şeyler ifade ediyordu” diye konuştu.
Beğenilmenin ve karşılık beklemeden başkalarına yardım etmenin çok güzel bir duygu olduğunu da ifade eden Oğuz Demir, "Bunun hazzını, kıvancını yaşamak çok güzel bir şey. Paradan çok hala birilerine yardım etmek amacıyla bu işe devam ediyorum. Yaşıma rağmen boş zamanım yok gibi. Benim şimdiki gençlere 78 yaşın verdiği tecrübeyle söyleyeceğim bir söz var. Hayatta çalışmadan hiç bir şey beklemesinler, avanta beklemesinler. Çalışarak elde edemeyecekleri şey yok” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: ahşap


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