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Ahşap ateşle sanata dönüştü

Güler Ula ve Ali Ula’nın ahşabı yakarak sanata dönüştürdüğü eserler, Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’nde görücüye çıktı.

Ahşap ateşle sanata dönüştü

04 Kasım 2017 16:34

40 parça eserin yer aldığı sergi, Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’nde açıldı. “Ahşabın Ateşle Sanata Dönüşümü” isimli serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Nilüfer’de sanata verilen önemin altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, “Sergi salonlarımız her hafta farklı sergilere ev sahipliği yapıyor. Bugün açılan sergimiz de çok değerli. Sanatçılarımız ahşabı yakarak sanata çevirmiş. Bu sanatın yaygınlaşması için gereken desteği vereceğiz” dedi.

Sergiyi gezerek eserleri inceleyen Başkan Bozbey’e, Güner Ula ve Ali Ula ahşap yakma sanatıyla elde ettikleri saati hediye etti.

Sergi 10 Kasım Cuma gününe kadar açık kalacak. 

Etiketler: ahşap, ateş, Sanat

 

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