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Ahşap bina yangında küle döndü

Kastamonu'da iki katlı ahşap bina, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ahşap bina yangında küle döndü

20 Aralık 2016 17:04

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde Hüseyin Çiftçi’ye ait iki katlı ahşap binada, iddialara göre elektrik kontağından yangın başladı. Kısa sürede tüm evi kaplayan alevlere, olay yerine gelen Daday Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Uzun uğraşlara rağmen bir türlü kontrol altına alınamayan yangının, başka evlere sıçraması engellendi. Yangında iki katlı ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan evde iki yaşlı kadın ile bir yaşlı adamın ikamet ettiği ve kış günü evsiz kaldıkları belirtildi.

Öte yandan, yangına müdahale etmek isteyen bazı vatandaşlar, kar dolayısıyla yolda kaldı. Yolda kalan araçlar ise traktörlerle çekilerek kardan kurtarıldı. 

Serkan Yılmaz

Etiketler: kastamonu, yangın


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