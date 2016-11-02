Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bozguç köyünde Yusuf Güngör’e ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebep ile başlayan yangın kısa sürede evi sardı. Çan Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettiği yangına köy halkı da söndürmek için destek verdi. Köylülerin şebeke suyu ile müdahale ettiği yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Evde iki ailenin yaşadığı öğrenilirken, olayla ilgili çalışmalar başlatıldı.

Sevdanur Şahin

