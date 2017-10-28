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Ahşap evde çıkan yangın korkuttu!

Mersin'de iki katlı ahşap bir bina, sahipleri evde bulunmadığı bir sırada çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ahşap evde çıkan yangın korkuttu!

28 Ekim 2017 13:28
Ahşap evde çıkan yangın korkuttu! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde Mustafa F.'ya ait iki katlı ahşap bir binada, gece yarısı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sahiplerinin evde bulunmadığı bir sırada çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangına, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, ağır hasarın oluştuğu bina kullanılamaz hale geldi.

Olay sırasında bina sahibinin yakınları göz yaşlarına boğulurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler: ahşap ev, Kiremithane mahallesi, mersin, yangın

 

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