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Ahşap evdeki yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bartın şehir merkezinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kadın hayatını kaybetti.

Ahşap evdeki yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

14 Aralık 2016 08:12

Edinilen bilgiye göre, Köyortası Mahallesi Uzunyol sokakta M.K’ya ait 2 katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kiracı olarak 2 kadının yaşadığı öğrenilen evde çıkan yangına Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından anında müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra evde bulunan Berlin Özkan (51) ile Tülay E.(26)’nin dumandan etkilendiği ve sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenilirken 51 yaşındaki kadın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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