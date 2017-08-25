Alınan bilgiye göre, gece yarısı Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 2. kilometresinde yer alan bir ahşap fabrikasında yangın çıktı. Ahşap malzemelerin alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangın için itfaiye ekipleri seferber oldu. 50’den fazla personelle 25 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangına KASKİ araçları destek verdi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu fabrikanın boya deposuna sıçramadan kontrol altına alındı. Tamamen söndürülen yangında, itfaiye ekipleri yeniden alev alma riskine karşı 2 itfaiye aracıyla fabrikada hazır bulunuyor.

Yangında büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi yapılan inceleme sonucu netlik kazanacak.

Muhammet Özer