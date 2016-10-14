Bodrum’da mide kanaması geçirerek apar topar hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Ahu Tuğba’ya doktoru ‘stres’ diyeti verdi. Ahu Tuğba üzüntü ve stres nedeniyle geçirdiği akut gastrit kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 2 gün boyunca ağzından kan gelen ünlü oyuncunun sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

Bodrum’da mide kanaması geçiren ve ağzından kan gelen Ahu Tuğba, arkadaşları tarafından Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Tuğba’ya doktorlar ‘acil ameliyat’ olması gerektiğini söyledi. Ameliyat istemeyen ünlü oyuncu ise başka bir hastaneye giderek tedavisine devam etti. Özel bir kliniğe giden Ahu Tuğba, kendisini Uzman Dr. Şenay Bozlar’a emanet etti. Bozlar, ünlü sanatçının şu an ameliyat olması gerekmediğini belirterek gerekli müdahalelerin ardından ayakta tedavisinin bir süre daha devam etmesine karar verdi.



Tedavisi devam eden Ahu Tuğba ve doktoru Şenay Bozlar, İHA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dr. Bozlar, ünlü sanatçının geçirdiği rahatsızlığın strese bağlı akut gastrit kanama olduğunu söyledi. Bozlar, “Ahu Hanımın şikayetlerinde şu an gerileme var. Şimdilik bekleyelim, bakalım dedik. Kanama durmuş durumda ama tekrarlayabilir. Riskli bir durumu var. Ameliyat düşünmüyoruz şu an için. İnşallah kanama tekrarlamaz. Stresten uzak kalması gerekiyor. Ayakta tedavi ve endoskopik tetkikler bir süre devam edecek. Gerekirse mideden bir parça alınacak. Diyetine dikkat edip, stresten de uzak kalırsa inşallah toparlayacak diye ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ünlü sanatçının stres kaynaklı bir rahatsızlık yaşadığını söyleyen Dr. Bozlar, “Kendisi yardımsever bir insan. Engelli insanlara yardımlarda bulunuyor. Bunu çok fazla insan bilmez. Son günlerde, baktığı engelli bir vatandaşın kaza geçirerek bacağının kesilmesine çok üzüldü. Kendisini engellilere çok fazla adıyor ve aşırı stres yaşıyor” dedi.

Kızı Anjelik’in Florida’da geçirdiği kazanın ardından Haiti’yi vuran Matthew Kasırgası nedeniyle yaşadığı stresin, baktığı engelli bir hastanın bacağının kesilmesiyle tavan yaptığını söyleyen Ahu Tuğba da hastane çıkışında şunları söyledi:

“Anjelik kaza geçirdi. Kazayı atlattı. Ardından Florida’ya fırtına haberleri beni korkunç yıprattı. Uçaklar da kalkmıyordu. Orada fırtına çıkarken, bir fırtına da bize vurdu. Ne yaptım ne ettim bilmiyorum ama. Dr. Şenay’a götürün beni demişim Allah razı olsun. Bir doktora güvenince insan demek ki ona inanıyor, güveniyor. Şu anda bulantım var. Florida’ya gidemedim, engelli bir hastamızın başına gelen de beni çok üzdü. Bir yandan Anjelik’i özlüyorum, buradaki insanları da yarı yolda bırakamıyorum. Kendi hayatımı ikinci plana attım sanırım. Ben kendim için korkmuyorum da kızıma ne olacak, engellilere ne olacak? Bu beni çok fazla üzüyor” dedi.

Öte yandan hastane çıkışında bir anda yeniden rahatsızlanan ünlü oyuncu yeniden koşarak hastaneye girdi.

Eren Ayhan