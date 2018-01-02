Ahwaz’da protestolar sürüyor

İran’ın Meşhed kentinde 28 Aralık’ta başlayan ve başkent Tahran’a da sıçrayan protestolar sürüyor. Ülke genelinde en az 20 kişi hayatını kaybederken, son 3 günde de 450 kişi gözaltına alındı. Ahwaz kentinde de onlarca kişi sokaklara döküldü. Eylemciler, “Onurlu İran”, “Destek” sloganları attı. Eyleme vatandaşların ilgi gösterdiği öğrenildi.

Öte yandan protestolara ilişkin İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney bugün açıklama gerçekleştirdi. Hamaney, "İran düşmanları her zaman İran milletine zarar vermek için bir fırsat bekliyor. Son günlerde gerçekleşen olaylarda İran düşmanları başta para, silah, siyaset olmak üzere ellerindeki tüm imkanları kullanarak İran İslam Cumhuriyetine sorun yaşatmaya çalışıyor" şeklinde açıklama yaptı.

Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran halkı sonunda vahşi İran rejimine karşı harekete geçti. Başkan Obama’nın çok aptalca verdiği para, teröre ve onların ceplerine gitti. İnsanların yemeği az, enflasyonu büyük, insan hakları da yok. ABD izliyor" paylaşımında bulundu.