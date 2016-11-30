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AIDS tehlikesinden korunmanın yolları

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle AIDS’ten korunmak için çeşitli uyarılarda bulundu.


30 Kasım 2016 09:00

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilk kez 1980’li yıllarda tanımlanan HIV enfeksiyonunun o yıllardan bu yana tüm dünyada din, dil, ırk, cins, ülke ayırımı yapmadan yayılmaya devam ettiği, hastalığın korunmasız cinsel temas, ortak paylaşılan enjektörlerle damar içi madde kullanımı, gebelik sırasında ve doğum sırasında anneden bebeğe ve kan transfüzyonu yolu ile bulaşabildiği ifade belirtildi. Geçiş yolları nedeniyle HIV enfeksiyonunun, erişkinlerin yanı sıra, tüm yaş gruplarında görülebildiği aynı zamanda vakaların yüzde 16’sının yabancı uyruklu olduğu, riskli cinsel temasta doğru kondom kullanımına dikkat edilmesi, dövme ve piercing gibi uygulamaların temiz ve steril koşullarda yaptırılması gerektiği yönünde bilgi verildi.

"Tedavisi bulunmamakta"
Konuyla ilgili Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hastalığın tam anlamıyla tedavisi bulunmamakla birlikte uygulanan ilaç tedavileri ile HIV/AIDS hastalığından ölümler azalmakta ve kişiler yaşantılarına devam edebilmektedir. Bununla birlikte uygulanan ilaç tedavisi ile bulaşıcılık azalmakta, gebelik sırasında uygulanan tedaviyle HIV virüsü taşıyan anneden bebeğe hastalık bulaşması engellenebilmektedir" denildi.

Vakaların yüzde 16’sı yabancı uyruklu
1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yapılan uyarıların devamında, "Ülkemizde nüfus artışı, hastalığa ilişkin farkındalığın artması, tanı ve tedavi hizmetlerindeki gelişmeler neticesinde HIV/AIDS vaka sayılarında artış görülmektedir. Ancak Türkiye hala dünyada HIV/AIDS açısından hastalığın az sıklıkta görüldüğü ülkeler arasında değerlendirilmektedir. Ülkemizde bildirimi yapılan vakaların yüzde 75’i erkek, yüzde 25 i ise kadındır. Vakaların yüzde 16’sının yabancı uyruklu olduğu, bulaşma yollarına göre değerlendirme yapıldığında vakaların yarısından çoğunun cinsel yolla bulaştığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
HIV enfeksiyonunun önlenebilir bir hastalık olduğu ifade edilen açıklamada, "Korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. En sık görülen bulaşma yolu cinsel temasla olduğu için bu yolla korunma büyük önem taşımaktadır. Tek eşliliğin yanı sıra, riskli cinsel temasta doğru kondom kullanımı, hastalığın cinsel yolla bulaşmasına karşı en güvenli ve basit korunma yollarıdır" denildi.

"Dövme ve piercing gibi uygulamaların temiz ve steril koşullarda yaptırılması"
Açıklamada "Diğer bir bulaş yolu olan kan ve kan ürünleri ile olan bulaşmaya karşı korunma amacı ile 1987 yılından beri de ülkemizde kan ve kan ürünleri HIV yönünden test edilmektedir. Organ ve doku nakilleri öncesinde gerekli testlerin yapılması HIV geçiş riskini en aza indirmektedir. Ayrıca, dövme ve piercing gibi uygulamaların temiz ve steril koşullarda yaptırılması, vücuda takılan delici, kesici özellikli takılar ortak kullanılmaması, tek kullanımlık steril enjektör kullanılması HIV bulaşma riskini azaltmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

"Ortak alanları kullanmakla bulaşmaz"
AIDS hakkında yapılan açıklama şu bilgilere yer verildi:
"Hastalık, virüsü taşıyan kişilerle birlikte oturmak, yemek yemek, aynı iş yerinde çalışmak, aynı okulda okumak, el sıkışmak, öpüşmek, tokalaşmak, telefon, kitap, defter gibi araçları, ortak duş-banyo alanlarını ve tuvaletleri ortak kullanmakla bulaşmaz. Ülkemizde; HIV/AIDS hastalığının yayılımının önlenmesi hedefiyle toplumda ve yüksek riskli davranışta bulunan gruplarda korunma ve önleme çalışmalarına öncelik verilmesi, HIV ile yaşayan kişilere yönelik ayrımcılık ve damgalanmanın önlenmesi, şüpheli teması olan kişilerin HIV/AIDS hastalığı, bulaşma, korunma yolları konusunda bilgilendirilmesi ve doğru yönlendirilmeleri, HIV ile yaşayan kişilerin tedaviye kolay ve kesintisiz biçimde ulaşmasının sağlanması, sosyal destek, bakım olanaklarının iyileştirilmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması için çalışmalar yürütülmekte ve yeni çalışmalar planlanmaktadır. Bakanlığımız, etik kurallar ve insan haklarını gözeten yaklaşımlar doğrultusunda ve DSÖ öneri ve uygulamaları takip edilerek, konunun tüm taraflarını kapsayacak bir bakış açısı ile çalışmalarını işbirliği ve dayanışma içinde sürdürmeye devam etmektedir."

Halil Dağ 

 

Etiketler: AIDS, Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü


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