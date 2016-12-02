1980’li yılların başlarında ilk defa Amerika’da ortaya çıkan AIDS hastalığı hızlıca yayılarak tüm dünyayı etkileyen önemli sağlık sorunlarında biri haline geldi. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Barış Ata BorsaMilyonlarca insan HİV virüsü taşıdığını bilmiyor!

“Dünyada 36 milyon civarında HIV’li enfekte kişinin hepsi AIDS hastası değil. AIDS hastalığı HIV enfeksiyonunun son döneminde ortaya çıkan bir şey. Günümüzde milyonlarca insan HIV pozitif olduğu halde, AIDS hastası olmadan yaşamını devam ettirmekte. Hastalık son evreye gelene kadar da spesifik bir belirtisi bulunmamakta. Belirtileri grip benzeri bir şeklide ortaya çıkan HIV virüsü, daha sonra yıllarca hiçbir belirti vermeden kişilerin yaşamlarına devam etmesine engel olmuyor. Ama tedavi almazlarsa AIDS evresine kadar bağışıklık sistemi ciddi şekilde düşer” diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Borsa, “HIV virüsü kan ve bazı vücut sıvılarıyla bulaşıyor, özellikle cinsel birliktelik, anne sütü ve uyuşturucu bağımlılarında iğnelerin paylaşımı ile. En ciddi bulaşma yolu cinsel yolladır. Cinsel yolla HIV virüsünü bulaşmasını engellemede en etkili yol kondom kullanımıdır.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’de 11 Bin HIV pozitif virüsü taşıyan kişi mevcut”

Dünya geneline baktığımızda Türkiye’de bulunan HIV’li kişi sayısının çok yüksek olmadığını söylen Yrd. Doç. Dr. Borsa, “Türkiye’de resmi verilere göre yaklaşık 11 Bin HIV pozitifi virüsü taşıyan kişi mevcut. Bu bildirilmesi zorunlu bir hastalık. Hastanelerde bunu test yaptırarak öğrenebilirsiniz. Bu virüsü taşıdığı tespit edilen kişileri, Sağlık Bakanlığı’na bildirmek zorunludur” ifadelerini kullandı.

“Hastalığın kesin bir tedavisi olmamakla birlikte ektin tedaviler var”

“2000 yılından itibaren geçen 15 yıl boyunca AIDS hastaların sayısında düşüş görünmektedir. Aynı şekilde AIDS hastalığı sebebiyle ölen kişi sayısında da azalma mevcuttur” diye belirten Yrd. Doç. Dr Borsa, “Hastalığın kesin bir tedavisi olmamakla birlikte etkin tedaviler var. HIV virüsünün vücutta çoğalmasını ve bağışıklık sistemini etkilenmesini azaltacak etkin tedaviler var. Bu tedaviler hastalığın yayılmasını ve ölüm oranlarını azaltıyor. Bu da AIDS hastalığı için ümit vaat edici bir durum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HÜSEYİN ÇAKMAK