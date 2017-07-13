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AİHM'den 'açılık grevini bitir' çağrısı

AİHM, KHK ile mesleklerinden ihraç edildikten sonra açlık grevi başlatan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için "Açlık grevini bitirin" çağrısı yaptı. Gülmen ve Özakça, sağlık raporu alınması için Ankara Numune Hastanesine sevk edilme girişimlerini ise reddetti.

AİHMden açılık grevini bitir çağrısı

13 Temmuz 2017 12:37

KHK ile mesleklerinden ihraç edildikten sonra Ankara Yüksel Caddesinde açlık grevi başlatan, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandıktan sonra cezaevinde açlık grevine devam eden Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat ederek sağlık sorunları yaşadıkları ve hayati tehlikeleri olduğu gerekçesiyle tedbiren salıverilmesini talep etti. AİHM, son olarak 10 Temmuz tarihinde aldığı kararda Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya açlık grevlerini durdurma çağrısı yaptı. Mahkeme ayrıca tıbbi yetkililerle tam işbirliğinde bulunmaya davet etti.

Hastaneye gitmiyorlar

Adalet Bakanlığı yetkilileri Gülmen ve Özakça'nın tutukluluğunun infazının geri bırakılması için süreç başlatıldığını, rapor alınması için Ankara Numune Hastanesi Sağlık Kuruluna sevk edilmelerinin öngörülmesine rağmen Gülmen ve Özakça'nın bunu kabul etmediğini belirtti.

AİHM’in heyet raporu talep etmesi üzerine ikinci defa 3 Temmuz 2017 tarihine Ankara Numune Hastanesine sevk edilmelerinin planlandığını ancak, Gülmen ve Özakça'nın avukatları ile yaptıkları özel görüşmeden sonra rapor alınması için hastaneye sevk edilmeyi de kabul etmedikleri öğrenildi. 


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