AİHM'den seçimler öncesi skandal Demirtaş kararı

Bölücü örgüt PKK'yla bağlantısı tespit edildikten sonra Kasım 2016'dan bu yana gözaltında bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen AİHM, tutukluluğunu haksız bir müdahale olarak yorumladı ve tutuksuz yargılanması gerektiğine karar verdi.

Demirtaş'ın cezai bir suç işlemiş olduğundan şüphelenmek için ‘makul nedenler' temelinde tutuklandığını ve gözaltına alındığını kabul eden AİHM tarafından yayınlanan karar belgesinde, “Ulusal mahkemelerin verdiği gerekçeleri göz önünde bulundurarak, yargı makamlarının, gözaltına alınma süresini haklı çıkarmak için ‘yeterli' sayılmayan nedenlerle Demirtaş'ın tutukluluğunun uzatılmasını emrettiğini değerlendirmektedir” ifadelerine yer verildi.

Cafer Yıldırımer

