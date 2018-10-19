Aile boyu dolandırıcılık !

Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla kaza yapan bazı vatandaşlar Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine dolandırıldıklarını ileri sürerek başvuru yaptı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, çete liderinin Okan K. olduğu suç örgütünün varlığını tespit etti. Savcılıktan alınan izinle 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. İddiaya göre çetenin kaza yapan araçların ilanlarının olduğu internet sitelerini takip ederek, buradan vatandaşların telefonlarına ulaşıp kendilerini sigortacı gibi tanıttığı belirlendi. Çetenin bu şekilde 20 vatandaşı kandırıp yaklaşık 200 bin lira para aldıkları saptandı. Polis, zanlıları takibe aldıktan sonra aynı yöntemle 25 vatandaşı dolandırmaya çalıştıklarını tespit etti. Polis, bankaya 5 ile 15 bin lira arasında para yatıran şahısların para yatırdığı hesapları bloke etti. Bu sayede vatandaşların dolandırılmasının önüne geçilirken, polis ayrıca çetenin 200 vatandaşı da dolandırmaya çalıştığını tespit etti.

OĞUL ÇETE LİDERİ, ANNE HESABI KULLANDIRIYOR

16 Ekim günü şafak vakti 20 adrese eş zamanlı 250 polisle operasyon yapıldı. Operasyonda çete lideri Okan K. ile birlikte 1'i çocuk, 4'ü kadın 20 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmada polis kadınların çeteye hesaplarını kullandırdığını, dolandırılan vatandaşların bu hesaplara para yatırmasının sağladığı belirlendi. Ayrıca çete lideri Okan K.'nın annesi Aynur E.'nin de çeteye banka hesabını vererek kullandırdığı ve karşılığında para aldığı ileri sürülerek, kadının da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Anne, 4 yaşlarındaki çocuğuna da bakacak kimsesi olmadığı için yanında getirdi.

ÇETE LİDERİNİN KARDEŞİ SAHTE SİGORTACI OLDU

Çete aracı kazan yapan vatandaşları dolandırmak için sahte sigorta şirketi gösterdiği ve şirketin danışmanının da çete liderinin kardeşi Eren K. olduğu öne sürüldü. Eren K.'nin aracı kaza yapan vatandaşların telefonlarını pert araç internet sitelerinden bularak, sigorta şirketinden aradığını söyleyip vatandaşları dolandırdığı ve hesap numarası vererek para yatırmasını sağladığı ileri sürüldü. Zanlılar, 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra bugün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine getirildi. 20 zanlı, daha sonra da "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.