Diğer
Kategoriler

Aile boyu hırsızlık güvenlik kamerasında

Bayrampaşa’da bir oto aksesuar dükkanında yaşanan aile boyu hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Aile boyu hırsızlık güvenlik kamerasında

04 Ağustos 2017 09:21
Aile boyu hırsızlık güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir oto aksesuar dükkanında yaşanan aile boyu hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Farları değiştirme bahanesi ile iş yerine gelen çocuklu aileden erkek olan çalışanları oyalarken, kadın da oto aksesuar malzemelerini çalarak arabanın içinde duran çocuğa verdi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde zanlıların bir araçla iş yerinin önüne geldiği görülüyor. Zanlılardan erkek olan şahıs aracın farlarını değiştirmek istediğini söylüyor. Bu sırada aksesuar malzemelerine de bakmayı ihmal etmiyor. Malzemeleri inceleyen şahıs arabadaki kadını yanına çağırarak çalacağı aksesuarları gösteriyor. Daha sonra çalışanları oyalamak için yanlarına gidiyor. Şahıs çalışanları far değiştirme bahanesi ile oyalarken kadın iki defa aksesuar malzemesi çalarak arabaya koyuyor.

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan iş yeri çalışanı Alperen Yaman, “İş yerine geldiler far taktırmak istediler. O sırada bizi oyaladılar. Adam bizi oyalarken kadın içeriye girdi. Yaklaşık 500 lira değerinde malzemeyi çalarak arabaya koydu. Arabanın içinde de çocuk vardı. O da çalınan malzemeleri sakladı. Öyle bir olay yaşadık” diye konuştu. 

Mehmet Altunışık


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!