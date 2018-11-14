Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 62 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık olarak Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonunda alınan kararlara göre 62 adet ilacın bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildiğini açıkladı. Selçuk, eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalıların tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlandığını kaydetti.

Selçuk, geri ödeme listesine eklenen ilaçların antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, HIV, parkinson, alzheimer, solunum yolu hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluştuğu bilgisini verdi. Eklenen ilaçların 58 adedinin daha önce de eşdeğerleri bulunduğunu, 4 adet ilacın ise daha önce eşdeğeri bulunmadığını dile getiren Bakan Selçuk, yeni liste ile bu 4 ilacın kullanıldığı tedaviler için de alternatifler ve erişim kolaylıkları doğduğunu aktardı.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 58 adedinin yerli üretim, 4'ünün ise yabancı üretim olduğunu belirten Selçuk, 62 adet ilacın özellikle eşdeğer olanların ilaç listesine girmesiyle ilaç tercihinde zenginleşme ve erişim kolaylığının yanı sıra yaklaşık 6 milyon lira yıllık tasarruf öngörüldüğünü paylaştı. Bakan Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumunda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 467'ye ulaştı.

Yağmur Yıldız

