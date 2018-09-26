Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından gençlere teşvik

Dijital dönüşüme yönelik nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi maksadıyla bulut bilişim uzmanı, endüstriyel robot programcısı, endüstriyel tasarım mühendisi, mikroişlem tasarımcısı, veri tabanı analisti, mobil yazılım geliştirme uzmanı gibi mesleklerde işbaşı eğitim programları düzenlediklerini kaydeden Selçuk, “İŞKUR, belirlediği mesleklerde uygulanacak işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş aralığındaki gençlere günlük 75 TL cep harçlığı veriyor. 9 aya kadar sürecek programlara katılacak gençler için bu rakam aylık bin 950 TL'ye ulaşabilecek. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak. Projeden yararlanmak isteyen gençler Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine veya hizmet merkezlerine başvurabilecek” ifadelerini kullandı.

İşe İlk Adım Projesi

Genç işsizliği ile mücadele kapsamında hayata geçirilen “İşe İlk Adım Projesi” ile de üniversite mezunlarına önce mesleki deneyim kazandırdıklarını ve istihdam edilmelerini sağladıklarını belirten Selçuk, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan ‘100 Günlük Eylem Planı' kapsamında hayata geçirilen ‘İşe İlk Adım Projesi' kapsamında üniversite mezunu 18-29 yaş aralığındaki gençlerin 6 aya kadar olan işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim kazanmaları sağlanıyor. İşbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında destek sağlayacağız. Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25'i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca karşılanmaya devam edecek. Böylece üniversite mezunu gençlerin 6 aya kadar sürecek işbaşı eğitim programından sonra en az bir buçuk yıl daha istihdamda kalmalarını sağlamış olacağız” açıklamasını yaptı.

İlker Turak



