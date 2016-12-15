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Aile Festivali İBS, yarın başlıyor

Çocuğu için en iyisini isteyenlerin buluşma noktası olan İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı, 16-18 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını beşinci kez açacak.

Aile Festivali İBS, yarın başlıyor

15 Aralık 2016 11:53

İBS 2016’nın en renkli konukları dünyada milyonlarca hayranı bulunan Susam Sokağı’ndan olacak. 'Edi, Büdü, Kurabiye Canavarı ve Elmo' İstanbul Kongre Merkezi’ne kurulan Susam Sokağı’nda üç gün boyunca çocukları ağırlayacak. Çocuklar kahramanlarla eğlenceli birçok aktivitenin yanı sıra "kurabiye, boyama ve el işi yapım" atölyelerinde keyifli ve öğretici çalışmalar yapacak. İBS'de ayrıca çizgi dünyanın sevilen prens ve prensesleri çocuklarla buluşacak, oyunlar oynayacak, bol bol fotoğraf çektirecek.

İBS sahnelerinde her gün 32 etkinlik
Yan yana kurulan dört İBS Sahnede ise her gün 32 etkinlik düzenlenecek. 'Üretici drama etkinlikleri, canlı müzik eşliğinde dans kulübü çalışmaları, ritim showları, ebru ve sanat kili çalışmaları, akıl oyunu istasyonları, hikaye zamanları, bilim yapıyoruz atölyeleri, eğlence parkuru' ve daha fazlası alanlarda çocukların interaktif katılımına açık bir şekilde gerçekleştirilecek. 2017'ye sayılı günler kala gerçekleşecek olan İBS'de yeni yıl gösterileri de renkli anlara ev sahipliği yapacak.

Ünlü anneler İBS’de konuşacak
İBS sohbet köşelerinde ise her yıl olduğu gibi bu yıl da, girişimci anneler, sporcu anneler, alanında uzman doktorlar ebeveynlerle buluşacak. Yaprak Yapsan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Değer Katanlarla Buluşma' bölümünde pek çok ünlü isim yer alacak. Ceyda Düvenci, Ayşe Tolga, Derya Özel, Deniz Akkaya, Pınar Mermer, Özgür Bolat, Dilara Koçak, Üşengeç Şef, Arbil Yuca, Ece Kumkale, Özge Selçuk Bozkurt, Müge Çevik, Merve Öztürk, Zeynep Gözübüyük, Nihan Kayalıoğlu, Beril Bayındır, Amine Kamburoğlu, Esra Ertuğrul, Pınar Mallı ve Doula Esra Erkut isimlerden bazıları olacak.

Bluşmalarda, 'Çocukla Etkin Zaman Yönetimi, Anne ve Çocuk İlişkisi, Annenin İçsel Yolculuğu, Anne Benimle Oynar Mısın?, Çocuk Astrolojisi, Anne Çok Acıktım, Bir Hikayemiz Var, Anneyim Ama Önce Kadın, Yeni Nesil Annelik, Emzirmek Her Şeydir' başlıkları enine boyuna tartışılacak.

Yılın ilham veren annesi 'Naciye Torunlar Aksu'
İBS’de olacak bir diğer önemli isim ise Naciye Torunlar Aksu. İBS tarafından Yılın İlham Veren Annesi seçilen Aksu, ‘tıbben ve akademik olarak artık her şey imkansız’ denilen üvey oğlu otizmli Ayberk’ten vazgeçmeyerek, onun hayata katılmasını sağlamıştı. Naciye Torunlar Aksu, 16 Aralık günü düzenlenecek tören ile ödülünü alacak.

Aileler için ekonomik çözümler İBS’de
Öte yandan aile boyu eğlence ve bilginin aynı ortamda sunulduğu İBS, ebeveynlerin bütçesine de ciddi katkı sağlayacak. İBS’de standları ile yer alan Türkiye’nin en ünlü anne bebek çocuk markaları, ürün ve hizmetlerini üç gün boyunca cazip indirimlerle ailelere sunacak. Yüzde 40’lara varan indirimlerin yanı sıra hediyesi bol yarışmalar da ailelerin yüzünü güldürecek. İBS’nin, çocuk giyimden oyuncağa, bebek yataklarından hijyen malzemelerine, küçük ev aletlerinden pusetlere ve araba koltuklarına kadar sayısız hediye verdiği 'Hazine Avı Yarışmaları' üç gün boyunca sürecek. Binlerce TL değerindeki hediyeleri kazanmak için tek yapılması gereken ise eğlenmek, eğlenirken verilen görevleri yerine getirmek. 

Etiketler: İBS


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