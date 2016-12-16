İlk gününde ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği İBS Anne ve Çocuk Fuarı, çeşitli etkinlik ve sürprizler ile kapılarını açtı. Büyük ebeveyn buluşmasının 2016 teması; 'Dönüşüm, Sihirli Yolculuk'. Temaya uygun onlarca etkinliğin yer aldığı aile festivalinin en ünlü konukları ise dünyada milyonlarca hayranı bulunan Susam Sokağı ve onun sevimli karakterleri Edi, Büdü, Kurabiye Canavarı ve Elmo. Çocukları Susam Sokağı’nda eğlenceli oyunların yanı sıra, keyifli ve öğretici atölyeler bekliyor. Kurabiye yapım atölyesinin baş aşçısı ise Kurabiye Canavarı.

İBS Anne ve Çocuk Fuarı'nın 5'incisini düzenlediklerini dile getiren Boyut Grup'un kurucusu ve Anne ve Çocuk Fuarı'nın Organizatörü Seçil Fida, "Gördüğümüz kadarıyla anneler güzel ilgi göstermişler. Fuar, aile olmak isteyen ve aile olan anne, baba, çocuk, büyükanne, büyükbaba, hamile ya da hamileliği düşünen herkes için üretilmiş özel bir dünya. 3 gün boyunca tertemiz ve güvenli bir ortam oluşturuyoruz. Türkiye'nin en önemli markaları gelip çok güzel stantlar açıyorlar. Bu satanların içine bambaşka dünyalar kuruyorlar. Sırf ürün ve hizmetlerini değil, anne ve çocuklara güzel etkinlikler yaparak onların gönlüne dokuyorlar. Değerli uzmanlar ve annelerin çok sevdiği ünlü anneler gelip söyleşiler ile aileler ile buluşuyor. Onların sorularını cevaplıyorlar" şeklinde konuştu.

Fuarın belirli yerlerinde yer alan oyunlar, yarışmalar, eğlenceler olduğunun bilgisini veren Fida, "En eğlenceli ve renkli kısımda bunlar. Yarışmalarda birbirinden değerli ve renkli ürünler kazanabiliyorlar. Çocuklar atölyede çok eğlenceli vakitler geçiriyorlar ve ayrılmak istemiyorlar. Fuarımızda 2 seneden beri yer alan Susam Sokağı'nda, Edi ile Büdü, Kurabiye Canavarı ve Elmo, bütün gün oyunlar oynanıyor, kurabiyeler yapılıyor, danslar ediliyor ve yarışmalar yapıyorlar. Aileler günlerini burada geçiyorlar ve bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Avantajlı imkanlarla istedikleri her ürüne sahip olabiliyorlar. Yelpaze çok geniş hatta en geniş kitleye ulaşabilecekleri için yeni markalar ilk defa bu fuarda aileler ile buluşuyorlar" diye konutu.

Fuara ziyaretçi gelen Sara Gömleksiz, "Fuar çok başarılı olmuş. Bütün ürünleri bir arada bulabiliyorsunuz. Ayrı ve farklı markalar yer alıyor. Ayrıca çocuk da eğleniyor. Onun için farklı bir deneyim oluyor. Ziyaretçilere tavsiye edebilirim. Çünkü her markayı görebiliyorlar ve deneyebiliyorlar. Ne istediklerine daha iyi karar varabilirler" dedi.

Bir başka ziyaretçi Ebru Ayyıldız ise, "Daha önce katılmıştım. Bütün ürünleri, sohbetleri ve etkinlikleri çok güzel olduğu için bu sene de katılmak istedim. Aradığımız ürünleri fazlasıyla bulabiliyoruz. Özellikle çocuğu olan aileler mutlaka gelsin" dedi.

Çocuklar için her gün 32 etkinlik

Yan yana kurulan dört İBS Sahnede ise her gün çocuklar için 32 etkinlik yer alıyor. Üretici drama etkinlikleri, canlı müzik eşliğinde dans kulübü çalışmaları, ritim şovları, ebru ve sanat kili çalışmaları, akıl oyunu istasyonları, hikaye zamanları, bilim yapıyoruz atölyeleri, eğlence parkuru, bu etkinliklerden bazılarını oluşturuyor. Yeni yıl gösterileri de aile festivalinin bir başka renkli alanını oluşturuyor.

Aileye özel Hazine Avı Yarışmaları

İBS’nin, çocuk giyimden oyuncağa, bebek yataklarından hijyen malzemelerine, küçük ev aletlerinden pusetlere ve araba koltuklarına kadar sayısız hediye verdiği 'Hazine Avı Yarışmaları' üç gün boyunca sürecek. Binlerce TL değerindeki hediyeleri kazanmak için tek yapılması gereken ise eğlenmek, eğlenirken verilen görevleri yerine getirmek.

Çocuklar eğlenirken anneler konuşacak

Aile festivali İBS’de çocuklar eğlenirken, ebeveynler anne bebek çocuk sağlığı konusunda uzman hekimlerle bir araya geliyor. Ünlü anneler, girişimci anneler, sporcu anneler, deneyimli anneler ise 'Değer Katanlarla Buluşmalar' özel bölümünde Yaprak Yapsan’ın moderatörlüğünde anne ve babalar bir araya geliyor.

Ceyda Düvenci, Ayşe Tolga, Derya Özel, Deniz Akkaya, Pınar Mermer, Özgür Bolat, Dilara Koçak, Üşengeç Şef, Arbil Yuca, Ece Kumkale, Özge Selçuk Bozkurt, Müge Çevik, Merve Öztürk, Zeynep Gözübüyük, Nihan Kayalıoğlu, Beril Bayındır, Amine Kamburoğlu, Esra Ertuğrul, Pınar Mallı ve Doula Esra Erkut, 'Değer Katanlarla Buluşmalar' bölümünün konuşmacıları arasında yer alıyor.

Eğlence ve bilginin aynı ortamda sunulduğu İBS, ebeveynlerin bütçesine de ciddi katkı sağlıyor. Türkiye’nin en ünlü anne bebek çocuk markalarının stantlarında ciddi indirimler uygulanıyor ve bu sadece üç gün sürecek.