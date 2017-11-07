Diğer
Kategoriler

Aile görünümlü uyuşturucu sevkiyatı

Elazığ’da, karı-kocanın içinde bulunduğu otomobile özel yaptırılan zuladan 9 kilo 350 gram toz esrar çıktı, şüphelilerden biri tutuklandı.

Aile görünümlü uyuşturucu sevkiyatı

07 Kasım 2017 00:15

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında Diyarbakır yolu uygulama noktasında yapılan kontroller esnasında narkotik köpeği bir araca tepki verdi. Yapılan detaylı aramada otomobilin torpidosunun arka bölümüne özel olarak yaptırılan bölmede 9 kilo 350 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Araçta bulunan karı kocayla birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i adli adli kontrol şartı ile diğeri ise savcılık tarafından serbest kaldı. 

Yunus Özhanlı
 

Etiketler: uyuşturucu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç