Aile hekimine silahlı tehdit iddiası

Kemer ilçesinde bir aile hekiminin tartıştığı hastası tarafından silahla tehdit edildiği iddiası üzerine 14 Mart Tıp Bayramı’nda meslektaşları açıklama yaparak olayı kınadı. Göynük Aile Sağlığı Merkezi'nde bir araya gelen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacer Nur Yüce, Kemer İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce ve aile hekimleri, yapılan saldırıyı kınadı.

Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Tayyar Asrık, yaptığı açıklamada, Göynük Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimliği yapan meslektaşı Öztürk'ün iki gün önce hasta ve yakınları tarafından şiddete maruz kaldığını belirtti. Asrık, “Bu ülkenin en büyük sağlık sorunu, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddettir. Bugün bayramınız kutlu olsun diyorlar, bayram gelmiş neyimize, bize geçmiş olsun demek lazım” dedi.

Başbakanlık İletişim Merkezi'nin (BİMER) "Beyaz Kod" verilerine göre şiddete uğrayan ve mağdur olan sağlık çalışanlarının adli süreçlerinin de azımsanmayacak sayıda olduğunu ifade eden Asrık, "Beyaz Kod' verilerine göre şiddete uğrayan ve mağdur olan sağlık çalışanlarının adalet arayışı adına yaptıkları 9 bin 977 başvurunun 5 bin 61’inde soruşturmalar devam ederken, 2 bin 343’ünün iddianamesi hazırlanarak mahkemeye intikal etmiştir. 2013 yılında 10 bin 715 sağlık çalışanı, 2014 yılında 11 bin 174 sağlık çalışanı, 2015 yılında 12 bin 245 sağlık çalışanı, 2016 yılında 11 bin 867 sağlık çalışanı ve 2017 yılının ilk 6 ayında ise 5 bin 347 sağlık çalışanı çeşitli şiddet olaylarına maruz kalmıştır. 2017 yılının ilk 6 ayında şiddete maruz kalan toplam 5 bin 347 sağlık çalışanının yüzde 55’i hekim, yüzde 37’si hekim dışı sağlık personeli, diğerleri ise idari personeldir. Bugün artık sağlık politikalarına yön verenlerin yapması gereken ilk iş etkin bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılmasıdır. Bayramınız kutlu olsun diyorlar, bayram gelmiş neyimize, bize geçmiş olsun demek lazım.” dedi.

Şikayetçi doktor Öztürk: "Kamu görevini yürütürken başıma gelen olay"

Silahla tehdit edildiği öne sürülen Aile Hekimi Dr. Şevket Adem Öztürk, ise “Kamu görevini yürütürken başımıza gelen bir şey bu, poliklinik sırasında içeride bir hasta varken gelen bir hastaya içerideki hastayı dışarıya aldıktan sonra çağırayım demem üzerine başlayan bir şey ve sonunda da canıma kast edilmeye kadar gelen bir olaydır” diye konuştu.

Yeşilli: "Çalışırken korkmak istemiyoruz"

Meslektaşının uğradığı saldırıyı kınamak ve geçmiş olsun dileklerini iletmek için Göynük’e gelen Aile Hekimlerinden Dr. Orhan Yeşilli de “Gerçekten çok üzüntülüyüz, çünkü bir hizmet veriyoruz. Bu hizmetin bir kamu hizmeti olduğu, kamuyu temsilen verdiğimizi düşünüyoruz. Mutlaka bu hizmeti verirken zorlukla biz karşılaşıyoruz vatandaşında zorluk çektiği yöntemler vardır ama bunların çözüm yolunun böyle olması ve bu şekilde çözüm yolunu bulan insanların, belki caydırıcı şekilde cezalandırılmaması bu olayların arttığını düşündürüyor bize, bu konuda daha caydırıcı kararlar alınmasını istiyoruz. Bizim bu konudaki sıkıntımız budur. Çalışırken korkmak istemiyoruz. “ şeklinde konuştu.