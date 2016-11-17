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Aile hekimlerine müjde

Aile hekimlerinin nöbete gitmedikleri için aldıkları ceza puanları, sözleşmelerinin feshinde kullanılmayacak.

Aile hekimlerine müjde

17 Kasım 2016 09:46

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş yaptığı açıklamada, aile hekimlerine getirilen nöbet mecburiyetinin ısrarlı talep ve takipleri sonucu kaldırılmasını sağladıklarını belirterek, “Zorunlu nöbet kaldırıldı. Aile hekimlerimiz, sendikalarının aldığı eylem kararı gereği nöbete gitmiyorlardı. Nöbetin yasal dayanağı kalkmışken, buradan kaynaklı bir cezanın uygulamada olması anlamsızdı. Kurum İdari Kurul toplantısında konuyu masaya getirdik ve aile hekimlerimizin mağduriyetini giderdik. Konuyu Sağlık Bakanımızla yaptığımız görüşmelerde de dile getirdik ve sayın bakanımızdan sorunun çözümüne yönelik söz almıştık” şeklinde konuştu.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yönetmeliğe göre nöbete gitmedikleri için ihtar puanı alan aile hekimliği çalışanlarının bu ihtar puanları sözleşmenin feshinde etkili olmayacak, hesaplamaya alınmayacak. Sağlık-Sen, aile hekimliği çalışanlarına nöbete gitmemeleri nedeniyle verilen ihtar puanlarının iptaline ilişkin Ekim 2016 Kurum İdari Kurul toplantısında talepte bulunmuştu. O talep sonrası böyle bir düzenleme yapıldı. 


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