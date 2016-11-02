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Aile içi kavga yangınla son buldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde 2. el mobilya dükkanı, çıkan kavgada iş yeri sahibinin yakınları tarafından ateşe verildi.

Aile içi kavga yangınla son buldu

02 Kasım 2016 13:00

İddiaya göre, Burunucu Mahallesi Ada Bakkalı mevkisinde bulunan A.A’ya ait 2. el mobilya dükkanı, aile içinde başlayan kavganın büyümesinin ardından iş yeri sahibinin yakını oldukları öğrenilen kişilerce yakıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek isterken beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. İş yerini ateşe veren kişiler, olay yerine gelen itfaiye ekibine saldırdı. Yangına müdahale edilmesini engellemeye çalışan şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri kül oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hamza Alp

Etiketler: aile içi kavga, ordu


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