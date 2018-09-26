Aile planlaması nedir?

Esasen amacın gelişen dünyada mutlu bir aile kurumunun temelini oluşturan çocuklar için uygun ortamın planlaması olduğunu söyleyen Dr. Hocagil, “Pek çok ülkede bu eğitimler ergenlere okul sıralarında verilmektedir. Aile planlaması prensipleri ile anne ve bebek açısından sağlıklı bir hamilelik sürecinin oluşması için gebelik öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ortaya konur ve sürecin bilinçli bir şekilde yaşanması sağlanır” dedi.

Dr. Hocagil; Aile planlamasının amaçlarını şöyle sıraladı;

• Çiftlerin çocuk sahibi olabilmesini desteklemek

• Doğum ve sonrası dönemde kadın sağlını korumak

• Toplumu üreme sağlığı konusunda bilinçlendirmek

• Riskli adölesan ve ileri yaş gebeliklerini kontrol etmek

• Beklenmeyen gebelikleri önlemek- planlı gebeliği desteklemek

• Aşırı doğurganlığı önlemek

• Hamilelikler arası sağlıklı bir zaman dilimi oluşturmak

• Sağlıklı çocuklardan oluşan sağlıklı bir toplum oluşturmaktır

Gerekli durumlarda danışmanlık almak önemlidir

Evli çiftlerin çocuk istemi olduğunda öncelikle birinci basamak da hekimleri ile görüşmeleri ve gerekli durumda uzman hekime yönlendirilmelerinin önemli olduğunu kaydeden Dr. Hocagil; fiziksel ve psikolojik olarak normal olan çiftlerin çocuk sahibi olmaları için neler yapmaları gerektiği ile ilgili olarak danışmanlık almalarının önemine de vurgu yaptı. Dr. Hocagil, “Yumurtlama dönemi, anne adayının beslenmesi, anne adayına verilecek gebelik öncesi folik asit desteği, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerin kadın ve erkek üreme sağlına olan olumsuz etkileri gibi konularda danışmanlık alınabilir” dedi.

“Planlanmış bir toplum daha hızlı ve emin adımlarla gelişir”

Denemiş ancak başarılı gebelik elde edememiş çiftlerin araştırılmasının ve gerekli tetkiklerin ve takibin yapılmasın da aile planlaması hizmetleri kapsamında olduğunu söyleyen, Dr.Hocagil; “Planlanmış bir toplum daha hızlı ve emin adımlarla gelişir. Aile planlaması yöntemleri geleneksel ve modern yöntemler, ya da başka bir sınıflamaya göre cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemler olarak sınıflandırılır. Geleneksel yöntemlerde etkin korunma yüzde 60'larda iken, modern yöntemlerde yüzde 98 gibi yüksek başarı oranları görülür. Herhangi bir yöntem kullanmış ve sonrasında çocuk istemi olan çiftler, yöntemi bıraktığında en geç 1 yıl içinde yüzde 90 gebelik sahibi olur” şeklinde konuştu.

Dr.Hocagil; aile planlaması yöntemlerini şöyle sıraladı;

• Hormonal Teknikler: Doğum Kontrol Hapları, aylık iğneler, üç aylık iğneler

• NuvaRing: Gebelikten Önleyici Halka

• Rahim İçi Araçlar: Spiral (RİA) ve Hormonlu Spiral (Mirena)

• Cilt Altı İmplantları: Norplant, İmplanon

• Bariyer Yöntemleri: Prezervatif (Kondom) ,Vajinal Fitiller, Diyafram ve Kadın Prezervatifi (Femidom)

• Geri çekme Yöntemi

• Takvim Yöntemi

• Vajinal Duş

• Kadında Tüplerin Bağlanması

• Erkek İçin Tüplerin Bağlanması (Vazektomi)

Bu yöntemlerin belli avantaj ve dezavantajlarının olduğunu da ifade eden Dr.Hocagil, çiftlerin hekimleri ile konuşarak onlar için en uygun yöntemi bulmalarını tavsiye etti. Her yöntemin bireyselleştirilerek kullanılması gerektiğine de değinen Dr. Hocagil, “Birisi için tercih edilen yöntem bir diğeri için uygun olmayabilir. Ertesi gün hapları ve kürtaj, aile planlaması yöntemleri arasında sayılmaz” diyerek sözlerini tamamladı.