İddiaya göre, Kahta ilçesi 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde görevli Aile Hekimi Ali Kurttekin, sabah saatlerinde aile sağlığı merkezi önünde eşinin yakınları olduğu iddia edilen birkaç şahıs ile bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışmaya başladı. Doktor Ali Kurttekin ile şahıslar arasında çıkan tartışmada kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslar Kurttekin’e 5 el ateş etti. Kurttekin’in bacaklarına 2 mermi isabet ederken olaya karışan şahıslar ise hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı doktor Ali Kurttekin, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurttekin’in ameliyata alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.