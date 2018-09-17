Aile sorunu aile faciasına döndü: 5 yaralı

Olay, Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi Ülkü Caddesi'ndeki bir apartmanda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Erdal D. ile eşi Cansın D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Cansın D., babası Hasan E.'yi arayarak durumu anlatıp yardım istedi. Ankara'da taksicilik yapan Hasan E., yanına çocuklarını, eşini ve bir arkadaşını da alarak kızının evine geldi.

Evde kısa süre sonra taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Erdal D., eline geçirdiği mutfak bıçağıyla eşi Cansın D., kayınpederi Hasan E., kayınbiraderi Batuhan E. (23), baldızı Kudret Ç. ve kayınpederinin arkadaşı Tuncay Y.'yi (31) yaraladı.

Kendisini odaya kilitleyerek polisin gelmesini bekledi

Binada çığlık seslerini duyan komşular durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Hasan E. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. Şüpheli Erdal D. ise evde kendisini bir odaya kilitledi. Erdal D., kısa süre sonra olay yerine gelen polislere teslim olarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

"Aile sorunumuz, aile faciasına döndü"

Olayı anlatan bir komşu, "Erdal çok temiz bir çocuktu ve bunu yapacak biri değildi. Çok mutlu bir aileydi. Sabah duydum ben olayı. Çocukla karşılaştığımızda selam verirdi. Kızın babasının durumu çok ağırmış. Gelin, 'aile sorunumuz, aile faciasına döndü' dedi. Ben de 'aile içi meseleyi bu kadar büyütmeseydiniz, olay sonlanır biterdi' dedim" şeklinde konuştu.

Seyid Fatih Poyraz - İbrahim Berat Yılmaz

