Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ramazan için devreye girdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın talimatıyla ellerini kaybeden Ramazan Taşdemir'in tedavi ve protez masrafları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından karşılanacak.

Ayrıca Ramazan Taşdemir ve ailesi için her türlü destek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce verilecek. Tedavi sürecini yakından takip eden Bakan Kaya, "Ramazan Taşdemir büyük bir vicdan örneği göstererek bir canı kurtarmaya çalışırken ellerini kaybetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak kendisinin yeniden sağlığına kavuşması için gereken bütün desteği vereceğiz" dedi.