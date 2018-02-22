Ailecek çalışan hırsızlar otomobillerinde yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Derince ilçesinde farklı tarihlerde 2 farklı hırsızlık ve tırnakçılık olayı yaşandı. Giyim ve tuhafiye mağazalarında yaşanan olayların polis ekiplerine bildirilmesi üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, olayların yaşandığı mağaza, çevresindeki güvenlik ve şehir polis kamerasından yaptıkları incelemelerde şahısların M.S. (40), Ü.S. (37) ile B.S. (16) olduğunu tespit etti. Şahısların aile olduğunu belirleyen polis, kullandıkları aracı tespit etti. Ekipler, aileyi İzmit’te araçlarıyla seyir halinde oldukları sırada operasyon düzenleyerek yakaladı.

Çocuğu kasiyerin kafasını karıştırmak için kullandıkları ortaya çıktı

Gözaltına alınan şahısların incelemelerinde M.S.'nin 10 adet suç kaydı, 9 araması ve 3 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapsi, Ü.S.’nin ise 14 suçtan kaydı, 2 adet araması ve 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. B.S. isimli çocuğun ise hırsızlıklarda kasiyerin kafasını karıştırmak ve aileye yardım etmek için kullanıldığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 16 yaşındaki B.S. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adliyeye sevk edildi.

Arabayı teslim almaya gelen akraba da gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, ailenin içerisinde yakalandığı otomobilin bir sakıncasının bulunmamasının üzerine ekipler tarafından ailenin bir yakınına teslim edileceği bildirildi. Arabayı teslim almak üzere emniyete gelen ailenin yakını Ş.S, işlemler sırasında aranmasının çıkması üzerine ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ş.S. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakılırken, araç başka birine teslim edildi.

Oğuzhan Eke