Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Aileler birbirine girdi: 1 ölü, 8 yaralı

Gaziantep’te boşanmak isteyen dini nikahlı çiftin akrabaları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Aileler birbirine girdi: 1 ölü, 8 yaralı

28 Ağustos 2018 14:30

Olay, Şahinbey ilçesi Çağdaş Mahallesi’nde meydana geldi. Dini nikahlı Hasan Polat ve Zerrin Yıldırım’ın ayrılmaya karar vermesi üzerine bir araya gelen akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçakla saldırdı. Bıçaklı kavgada Zerrin Yıldırım’ın dayısı İbrahim Koca hayatını kaybederken, yaralanan 8 kişi ise 112 ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Koca’nın cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri ise Koca’nın katil zanlısını tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç