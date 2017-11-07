Ailesi için okulu bırakıp tarlada çalışıyor

Adana'da mandalina hasadı devam ediyor. Makine ile toplanamadığı için işçiler meyveleri ağaçlardan bin bir emekle topluyor. İşçiler sabah saat 05.00’te kalkıp akşama kadar bahçelerde çalışıyor ve günde 50 TL yevmiye alıyor.

“Okulu bırakmak zorunda kaldım”

Bu tarım işçilerinden biri de 16 yaşındaki Şilan Özçelik. Liseye geçtiğinde okulunu bırakıp tarlada çalışarak ailesine destek olmak zorunda kalan Şilan Özçelik, tarlada bahçede çalışmanın çok yorucu olduğunu söyledi. Özçelik, “Sabah 5’de kalkıyoruz. Uzun yol olduğunda saat 03.30'da kalkıyoruz. Geliyoruz başlıyoruz, bıraktığımız saat belli değil kabala olduğu için. Eve gidiyoruz, duş alıyoruz, annem yemek yapıyor evi topluyoruz, ufak kardeşim var ona bakıyorum. Okulu bırakmak zorunda kaldım bu iş için” diye konuştu.

“Dal kırılıyor, biz düşüyoruz”

Bu işi yapmaya mecbur olduğunu kaydeden Özçelik, hemşire olmak istediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bu iş olmasaydı isterdim okumayı, istiyorum da. Mecburuz bu işi yapmaya. Burada sağlık güvencemiz yok bazen dal kırılıp düşüyoruz. Okulu bıraktım. Okusaydım hemşire olmak istiyorum, bu işi yapmak istemiyorum. İnsanlara hemşirelik yaparak daha da yardımcı olmak istiyorum. Bana yardımcı olunmasını istiyorum.”

Ayrıca Şilan Özçelik, tarladan çıkıp okula gitmek için ise Adana Valisi Mahmut Demirtaş’tan ve kaymakamdan yardım istedi.

Yüreğir Ziraat Odası’nda görevli Nurgül Karadoğan ise tarlada çalışan Özçelik için ellerinden gelen bütün yardımı yapacaklarını belirtti.

Umutcan İşledici