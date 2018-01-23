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Ailesi yıllardır bulunamayan Umut'tan acı haber

Antalya’da 10 yıl önce geçirdiği kazanın ardından yatağa bağımlı hale gelen ve ev hanımı Gülsüm Kabadayı'nın koruyucu annelik yaptığı 'Umut' hayatını kaybetti.

Ailesi yıllardır bulunamayan Umuttan acı haber

23 Ocak 2018 09:33

Aksu ilçesinde 30 Ağustos 2008 tarihinde trafik kazasında ağır yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç, tedaviye alındı. Ailesine ulaşılamayan ve felç kalan kimsesiz gence hastanede 'Umut' adı verildi. Ev hanımı Gülsüm Kabadayı ise hastanede tanıdığı 'Umut'a koruyucu annelik yapmaya başladı. Gülsüm Kabadayı, yaklaşık 3 yıl önce Umut ile birlikte Korkuteli ilçesinde yaşamaya başladı.

Ailesinin bulunamaması üzerine ‘Mustafa Öz’ ismiyle kimlik düzenlenen ve doğum tarihi 1 Ocak 1992 olarak yazılan Umut, 13 Ocak Cumartesi günü durumunun ağırlaşması üzerine ambulansla önce Korkuteli Devlet Hastanesine ardından Antalya’da özel bir hastaneye sevk edildi. Burada 10 gündür yoğun bakımda bulunan Umut, bu sabah saat 07.30'da zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Umut'un cenazesi, bugün Korkuteli ilçesi Paşa Mezarlığında defnedilecek. 

 

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