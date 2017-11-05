Ailesinde bu hastalık olanlar dikkat

Prostatın bir organ olduğunu, hastalık olmadığını ifade eden Hayat Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yasin Kapucu, “Karaciğer ve böbrek gibi prostat organı da vardır. Doğuştan her erkekte bulunan bir organdır. Hormon salgılayan bir bezdir. Bunun görevi, erkekleri idrar yolu enfeksiyonundan korumaktadır. Ayrıca menideki spermin canlı kalmasını sağlar. Prostatın 3 temel hastalığı bulunmaktadır. Birincisi prostat iltihabı; bu sıklıkla gençlerde görülmektedir. İkincisi yaşlanma ile büyüyen prostatta olur; iyi huylu tümör deriz. Üçüncüsü ise kötü huylu prostat kanseridir. Bizim en sık karşılaştığımız prostat büyümesidir. Hastalar bize gece sık idrara çıkma, uykudan uyandırma, idrar yaparken zorlanma, ıkınarak idrar yapma ve idrarını yaptığı halde tam boşaltamama şikayetiyle gelirler. Sonra ise damla damla yapma, idrar kaçırma gibi şikayetler ortaya çıkar” dedi.

İlk safhada olan hastalara ilaç tedavisi uygulandığını ifade eden Kapucu, “Bir sonraki aşamada ise cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Günümüzde en çok kapalı prostat ameliyatları yapılmaktadır. Prostat kanseri hiçbir belirti vermeden gelişebilir. Özellikle yaşlı erkeklerin ve ailesinde prostat kanseri olanların mutlaka düzenli olarak kontrole gelmesi gerekiyor” diye konuştu.

Prostat kanserinin yüzde 100 tedavi edildiğini ifade eden Kapucu, “O yüzden erken teşhis çok mühimdir. Bu hastalığa yakalanmamak için tedbir yoktur. İrsi bir özelliği vardır. Amca, dayı, baba ve kardeş gibi yakınlarında prostat kanseri olanların yakalanma riski yüksektir” şeklinde uyarıda bulundu.

Abdullah Çibir

