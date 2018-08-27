Ailesini katleden şahıs tutuklandı

Geçtiğimiz aylarda Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde arazi paylaşımı nedeniyle babası ve kardeşleriyle sorunu olduğu iddia edilen, evli olan 35 yaşındaki Salih A., arazide çalışan ailesinden önce babası Hamdi A.’yı, ardından ağabeyi Hicabi A.’yı, daha sonra ağabeyinin eşi Serpil A.’yı ve yeğenleri 3 yaşındaki Devran ile 2 yaşındaki Ceyda A.’yı tek kırma tüfek ile vurarak öldürmüştü.

5 kişiyi öldüren şahıs daha sonra elinde bulunan silahı çenesine dayayıp ateş ederek intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Şahıs olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Şahıs hastanede tamamlanan tedavisinin ardından Besni Adliyesine getirildi. Ambulansla getirilen Salih A., jandarma ekipleri tarafından taşınarak mahkeme salonuna götürüldü. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme salonundan yine jandarma ekiplerince taşınarak ambulansa konulan şahıs cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ramazan Kuyu

