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Ailesini katlettiği öne sürülen şahıs tutuklandı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde dün aynı aileden 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan cinnet olayının zanlısı Ali Ragıpoğlu tutuklandı.

Ailesini katlettiği öne sürülen şahıs tutuklandı

05 Ocak 2017 14:26

Sürmene ilçesinin Yukarı Çavuşlu mahallesindeki evlerinde annesi ve 3 kardeşini tüfekle vurarak öldüren ve daha sonra da polise teslim olan Ali Ragıpoğlu, sabah saatlerinde Sürmene Adliyesi’ne getirildi. Burada Cumhuriyet Savcısı’na ifadesinin ardından tutuklanmak talebiyle mahkemeye sevk edilen Ragıpoğlu’nun savcılık ifadesinde şokta olduğunu belirterek "Olayı hatırlamıyorum, pişmanım" dediği öğrenildi. ’Silahla birden fazla adam öldürmek’ suçundan tutuklanan şahıs, geniş güvenlik önlemleri altında jandarma aracına konularak cezaevine gönderildi.

(İsmail Kılıç-Ozan Köse/İHA)

Etiketler: Ali Ragıpoğlu, Sürmene, trabzon


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