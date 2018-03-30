Ailesinin evde yalnız bıraktığı 2 çocuk, yangında ölümden döndü

Yangın, Esenyurt İnönü Mahallesi'nde b,r evde çıktı. İddiaya göre, ailesi hastaneye giden M.Ç. ve Ş.G.Ç. isimli 3 ve 5 yaşlarındaki 2 kardeş evde yalnız kaldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle mutfakta çıkan yangın nedeniyle duman bir anda tüm daireyi sardı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ve ambulansa haber verdi. Kısa sürede Avcılar'dan ve Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Yarı bodrum dairenin pencere önündeki koruma demirini kıran vatandaşlar ve itfaiye, içerideki çocukları ambulans ekiplerine teslim etti. Çocukların içeriden kurtarılmasına yardım eden bir vatandaş ise o anları anlattı.

Öte yandan, çocukların ailesi tarafından evde yalnız bırakılması ise akıllarda soru işareti bıraktı.

Murat Delice