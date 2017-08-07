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Ailesinin okutmadığı kız çocuğu evden kaçıp polise sığındı

Adana'da ortaokulu bitirdikten sonra anne ve babası tarafından okutulmak istenmeyen 15 yaşındaki kız çocuğu, evden kaçıp "okumak istiyorum" diyerek polise sığındı.

Ailesinin okutmadığı kız çocuğu evden kaçıp polise sığındı

07 Ağustos 2017 09:54
Ailesinin okutmadığı kız çocuğu evden kaçıp polise sığındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki E.Ç. ortaokulu bitirdikten sonra Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavına girdi. Sınavdan da iyi bir puan alan kız çocuğu tercih dönemi geldiğinde okula gidip tercihlerini yapmak istedi. İddiaya göre, okumak isteyen kız çocuğuna anne M. ile baba S.V.Ç. karşı çıktı. Kız çocuğu okumak istediğini tekrarladı. Ancak anne ve baba "kız çocuğunun bu kadar okuması yeter" diyerek kızlarının okumasına izin vermedi. Okumayı çok seven E.Ç. ise bunun üzerine evden kaçıp polise sığındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçip çocuğun psikolog eşliğinde ifadesini aldı. Kız çocuğu tek hayalinin okuyup iyi bir yerlere gelmek olduğunu ancak anne ve babasının buna izin vermediğini, bu nedenle evden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Kız çocuğu ailesinin geleceğini karartacağını, bu nedenle eve gitmek istemediğini söyleyince devlet korumasına alındı. Kız çocuğu adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Burada basın mensuplarına "Neden evden kaçtın" sorusuna E.Ç., "Ailem yüzünden, okumak istiyorum" diyerek yanıt verdi. 

Fatih Keçe


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