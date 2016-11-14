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Ailesiyle tartışan genç kız araçtan atladı

Nevşehir’de 17 yaşındaki genç kız ailesiyle tartıştıktan sonra hareket halindeki araçtan atlayarak intihar etmek istedi.


14 Kasım 2016 17:36

Edinilen bilgiye göre, 50 NH 639 plakalı araç içerisinde ailesiyle birlikte Acıgöl’den Gülşehir’e gitmekte olan Hasan Ş. ve eşi Leman Ş., 17 yaşındaki kızları M.Ş. ile tartıştı. Ailesiyle tartışmasının ardından M.Ş., hareket halindeki araçtan kendini atarak intihar etmek istedi. Araçtan atlayan kızlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yapan aile, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, araçtan atlayarak intihar etmek isteyen genç kıza burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç kızı Nevşehir Devlet Hastanesine götürdü. Genç kızın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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