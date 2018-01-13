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Aileye üçüz sürprizi

Sinop’ta 8 yıl çocuk hasreti çektikten sonra 4 yıl önce bebek sahibi ailenin, şimdi de üçüz sürpriziyle mutlulukları katlandı.

Aileye üçüz sürprizi

13 Ocak 2018 16:14

Üçüz bebeklerin babası Erol Kurt mutluluğunu dile getirdi. Kurt yaptığı açıklamada, "Sinop Liman Başkanlığında güvenlik personeli olarak çalışıyorum. 2005 yılında evlendim, 8 yıl çocuğum olmadı. 2014 yılında hastaneye gittik, tüp bebek tedavisi gördük. Şu anda 4 yaşında olan bir çocuğum dünyaya geldi. O zamanki şartlar altında 16 bin lira kredi çektim. Tabii her şey para değil. Sonunda o da biter diye Allah’a şükür bir evlat nasip oldu. O 16 bin borcum da bitti. Oğluma sordum 'kardeş istiyor musun' diye. Biz de istiyorduk, o da istedi. Tüp bebek bölümüne başvurduk. Tüp bebek hastanesinde sağlıklı iki embriyo transferi yapıldı eşime. Allah’ım 3 evlat nasip etti. Her ne kadar üçüz babası olsam da onlar benim gurur kaynağım, her şeyim. Allah’ıma bin şükür. Kimse hayatına küsmesin. Her şeyin çaresi var. Ölüme çare yok. Bu sebepten dolayı kesinlikle umudunuzu yitirmeyin" dedi.  

Osman Aksu

Etiketler: Sinop, ucuz

 

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