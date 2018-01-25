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AİMSAD Başkanı Mustafa Erol: 'AİMSAD olarak Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek veriyoruz'

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, Suriye’nin Afrin Bölgesi’nde terör örgüterine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı.

AİMSAD Başkanı Mustafa Erol: AİMSAD olarak Zeytin Dalı Harekatına tam destek veriyoruz

25 Ocak 2018 15:19

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, Suriye’nin Afrin Bölgesi’nde terör örgüterine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na Ağaç İşleme Sektörü olarak tam destek verdiklerini açıkladı.

Erol, Afrin’de bugün altıncı gününü yaşanan Zeytin Dalı Operasyonu’nun vatana ve millete hayırlı olmasını dileğinde bulunarak, "Cephede çarpışan tüm Silahlı Kuvvetler üyelerimize muvaffakiyetler diliyorum. Bu operasyonda yüzde 75 oranında yerli milli teknoloji teçhizatın kullanıldığını biliyoruz. Son dönemlerde ülkemize yaşanan ambargolar sebebiyle daha fazla milli teknoloji kullanılmaya başlandı. Bu konuda devlet kademelerinin konuyu daha da önemseyerek oranı daha da arttıracağını düşünmekteyim. Çünkü ne kadar çok kendi teknolojinize hakimseniz başarı oranınız o kadar artıyor, bu da bizi çok mutlu ediyor. Türk makinecileri olarak üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Devletimize ve güvenlik güçlerimize güveniyor ve başarılar diliyoruz" dedi. 

 

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