Red Bull Air Race serisinde 2017 sezonu, Abu Dabi’deki sezonun ilk yarış ile başladı. Şampiyona tarihindeki 75. yarışta, zafer 53.139’luk derecesiyle Çek pilot Martin Sonka’nın oldu. Yedi yıllık kariyerindeki ilk birinciliği elde eden Sonka’nın 1.027 saniye gerisinde ikincilik İspanyol pilot Juan Velarde’nin oldu. Velarde de bu sonuçla kariyerinin ilk podyumuna ulaşmış oldu.

Sezonun açılış yarışında üçüncü sırada Kanadalı Pete McLeod yer alırken, dördüncülük koltuğunda ise geçen sezonun sürpriz şampiyonu Alman Matthias Dolderer oturdu. Dolderer’in ardından sırasıyla Fransız Nicolas Ivanoff, ABD’li Michael Goulian, Şilili Cristian Bolton, Fransız François Le Vot, Fransız Mikael Brageot ve Avustralyalı Matt Hall ilk onu oluşturdu.

Abu Dabi’nin ardından pilotlar sıralamasının en üstünde Martin Sonka (15 puan) yer aldı. Onun ardından Juan Velarde (12 puan) ve Pete McLeod (9 puan) geldi.

Abu Dabi’nin ardından ikinci yarış 15-16 Nisan tarihlerinde San Diego’da gerçekleşecek.