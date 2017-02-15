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Air Race’de sezon sürpriz zaferle açıldı

Dünyanın en hızlı motor sporları serisi Red Bull Air Race’in 2017 sezonu, Abu Dabi’de gerçekleşen yılın ilk yarışı ile başladı. Sürpriz birincinin çıktığı yarışta kürsünün ilk sırasında Martin Sonka yer aldı.

Air Racede sezon sürpriz zaferle açıldı

15 Şubat 2017 15:07

Red Bull Air Race serisinde 2017 sezonu, Abu Dabi’deki sezonun ilk yarış ile başladı. Şampiyona tarihindeki 75. yarışta, zafer 53.139’luk derecesiyle Çek pilot Martin Sonka’nın oldu. Yedi yıllık kariyerindeki ilk birinciliği elde eden Sonka’nın 1.027 saniye gerisinde ikincilik İspanyol pilot Juan Velarde’nin oldu. Velarde de bu sonuçla kariyerinin ilk podyumuna ulaşmış oldu.

Sezonun açılış yarışında üçüncü sırada Kanadalı Pete McLeod yer alırken, dördüncülük koltuğunda ise geçen sezonun sürpriz şampiyonu Alman Matthias Dolderer oturdu. Dolderer’in ardından sırasıyla Fransız Nicolas Ivanoff, ABD’li Michael Goulian, Şilili Cristian Bolton, Fransız François Le Vot, Fransız Mikael Brageot ve Avustralyalı Matt Hall ilk onu oluşturdu.

Abu Dabi’nin ardından pilotlar sıralamasının en üstünde Martin Sonka (15 puan) yer aldı. Onun ardından Juan Velarde (12 puan) ve Pete McLeod (9 puan) geldi.

Abu Dabi’nin ardından ikinci yarış 15-16 Nisan tarihlerinde San Diego’da gerçekleşecek.

Etiketler: Air Race, Martin Sonka


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