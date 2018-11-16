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Air Race'te şampiyon belli olacak

Air Race'te şampiyon belli olacak
Air Race'te şampiyon belli olacak

Akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race’te şampiyon bu hafta sonu belli olacak.

ABD'li Michael Goulian 70, Çekya'dan Martin Sonka 65, Avustralyalı Matt Hall de 63 puanla şampiyonluk yarışına girecek.

Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race'te sezonun en iyi pilotu, son yarışta belli olacak. 17-18 Kasım'da ABD'nin Fort Worth şehrinde gerçekleştirilecek ve şampiyonun belli olacağı sezonun son yarışı öncesi zirvede rekabet sürüyor. Red Bull Air Race yarışını binlerce kişinin takip etmesi bekleniyor.

Yapılan 7 yarış sonunda pilotlar klasmanının ilk sırasında 70 puanla Michael Goulian yer alıyor. Ev sahibi avantajını kullanan ve son yarışlardaki performansıyla tekrar zirveye oturan ABD'li pilot Goulian'ı ise sezonun en çok yarış kazanan ismi Martin Sonka takip ediyor. Çek pilotun puanı 65, üçüncü sırada ise Cannes ve Chiba'daki yarışları kazanan Matt Hall var. Avustralyalı pilot zirveden 7 puan uzakta olup 63 puanda bulunuyor.
Red Bull Air Race'te geçtiğimiz yıl şampiyon Japon pilot Yoshihide Muroya oldu.  

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