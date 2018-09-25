İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ajan krizi büyüyor: Norveç büyükelçisi dışişlerine çağrıldı

Ajan krizi büyüyor: Norveç büyükelçisi dışişlerine çağrıldı
Ajan krizi büyüyor: Norveç büyükelçisi dışişlerine çağrıldı

Norveç’te gözaltına alınan Rus vatandaşının derhal serbest bırakılması talebinde bulunan Rusya, Norveç büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşı Mihail Boçkaryev'in Oslo Havaalanında 'ajanlık' gerekçesiyle gözaltına alınmasına itiraz etti. Konuyla ilgili Moskova'daki Norveç Büyükelçisi Rune Resaland, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı büyükelçiye, Boçkaryev'in Rusya Federasyonu Ofisi çalışanı olduğunu ve uluslararası bir seminere katılmak için Avrupa Parlamentosu Araştırma ve Belgelendirme Merkezi'nin daveti üzerine Norveç'e gittiğini aktardı. Bakanlık, Büyükelçiden Boçkaryev'in derhal serbest bırakılmasını talep etti. Aksi takdirde, bu adımın cevapsız kalmayacağı bildirildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.