Ajan krizi büyüyor: Norveç büyükelçisi dışişlerine çağrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşı Mihail Boçkaryev'in Oslo Havaalanında 'ajanlık' gerekçesiyle gözaltına alınmasına itiraz etti. Konuyla ilgili Moskova'daki Norveç Büyükelçisi Rune Resaland, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı büyükelçiye, Boçkaryev'in Rusya Federasyonu Ofisi çalışanı olduğunu ve uluslararası bir seminere katılmak için Avrupa Parlamentosu Araştırma ve Belgelendirme Merkezi'nin daveti üzerine Norveç'e gittiğini aktardı. Bakanlık, Büyükelçiden Boçkaryev'in derhal serbest bırakılmasını talep etti. Aksi takdirde, bu adımın cevapsız kalmayacağı bildirildi.