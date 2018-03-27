Ajan krizi spora da sıçradı. İngiltere ile Rusya arasında yaşanan ajan krizi nedeniyle ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etmesinin ardından, İzlanda Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupasına katılmayacağını duyurdu.

Rusya’ya olan yaptırımlarını artırmak isteyen diğer ülkelerin, bu yıl Haziran ayında Soçi'de gerçekleştirilecek olan dünya kupasına olan katılımlarını iptal edebilecekleri iddia ediliyor.

Öte yandan, ülkesinde yaşayan 2 Rus diplomattan 7 gün içerisinde ülkeyi terk etmesini isteyen Avustralya ise yaptırımları artırmak için Dünya Kupasına katılmaktan vazgeçmeyi düşündüklerini doğruladı. Basına açıklama yapan Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, “Uygulamayı düşündüğümüz çeşitli yaptırımlar var, Dünya Kupası da bunlardan biri olabilir” şeklinde konuştu.

“Spora siyaset karışmamalı”

Portekizli eski futbolcu Nuno Gomes ise sosyal medya hesabından, Dünya Kupa’sının gerçekleşeceği Soçi stadyumunda çektiği fotoğrafları paylaşmasının yanı sıra Rus medyasına “Spora siyaset karışmamalı” şeklinde açıklamada bulundu.