Ajans Press, Süper Lig'in ilkleri ve enlerini açıkladı

Yılbaşından beri yazılı basında 38 bin 488 haberin yansıma bulduğu Süper lig, ITS Medya'nın incelemesine göre ise portallarda 341 bin 850 haberle konuşuldu. Ajans Press'in Türkiye Futbol Federasyonu'ndan edindiği bilgilere göre (TFF) 1959 yılında ilk kez düzenlenen futbol liginin ilk şampiyonluğunu Fenerbahçe elde ederken, ligin son şampiyonu Beşiktaş oldu. Lig genelinde şampiyonluklara ambargo koyan dört büyük takımın uzun yıllar süren şampiyonluk hasretleri de oldu. Beşiktaş 1966-1967 sezonundaki şampiyonluğunun ardından 15 yıl mutlu sona hasret kaldı. Dorde Milic yönetiminde 1981-1982 sezonunda mutlu sona ulaşan siyah beyazlı ekip uzun süren şampiyonluk hasretine son vermiş oldu. Galatasaray 1972-1973 yılındaki şampiyonluğunun ardından 1986-1987 sezonunda şampiyon olarak 14 yıllık bir özlemi dindirmiş oldu. Fenerbahçe'nin ise en uzun süren şampiyonluk hasreti, dört büyük takım arasındaki en kısa hasret olarak kayıtlara geçti. 1988-89 sezonunda ipi göğüsleyen sarı lacivertliler 7 yılın ardından 1995-96 sezonunda mutlu sona ulaştı. Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk takım olan Trabzonspor şampiyonluğa en çok hasret kalan takım oldu. Bordo mavililer son olarak 1983-84 yılında şampiyon olurken, o tarihten bugüne kadar uzanan 33 yıllık dilimde şampiyonluğa hasret kaldı.

Lig tarihinde namağlup tek şampiyon 1991-92 sezonunu lider bitiren Beşiktaş olurken, en çok puanla şampiyon olan takım ise Fenerbahçe (93) oldu. En yakın rakibine 12 puan fark atarak 1987-88 sezonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray, en çok puan farkıyla şampiyon olan takım unvanını kazandı.

Fenerbahçe ligde şampiyonluğunu en erken ilan eden ilk takım olma özelliğini gösterdiği ligde, Türk futbol tarihinde dört büyükler dışında şampiyonluk başarısını elde eden Bursaspor bu alanda ilk olurken, ligde bir takımın üst üste dört yıl şampiyon olma başarısını ise Galatasaray gösterdi.