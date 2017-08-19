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Ajda Pekkan gazetecilere yakalanmamak için evinden dışarı çıkamıyor

Bodrum’da konser veren süper star Ajda Pekkan sahne öncesi yaptığı açıklamada gazetecilere yakalanmamak için evinden dışarı çıkamadığını ifade etti.

Ajda Pekkan gazetecilere yakalanmamak için evinden dışarı çıkamıyor

19 Ağustos 2017 09:34
Ajda Pekkan evinden dışarı çıkamıyor - Tıkla İzle

Bodrum’da bir otelde özel bir konser veren Ajda Pekkan yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. 71 yaşında olan ve halen konserden konser koşan Pekkan genç ve formda kalmanın yolunun sportif düşünmek olduğunu ve hayatı kolaylaştırarak yaşamak olduğunu açıkladı.

Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pekkan, basın mensuplarına “siz beni çekmeyesiniz diye çıkmıyorum dışarıya. Siz söyleyin bana gitmediğiniz yerleri, söz ben oraya gidip denize gireceğim” diyerek espri yaptı.

Bodrum’a yeni geldiğini de söyleyen Pekkan “Bu konser dolayısıyla yeni geldim Bodrum’a. Biraz tatil yapıp tekrar döneceğim İstanbul’a. İstanbul’da işler bizi bekliyor” dedi.

Daha sonra sahneye çıkan Ajda Pekkan yaptığı dans şovları ve söylediği şarkılara sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan ünlü sanatçı ileri yaşına rağmen sahne performansıyla göz doldurdu.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre’de Ajda Pekkan’ı dinleyenler arasında yer aldı. 

Eren Ayhan

Etiketler: Ajda Pekkan


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