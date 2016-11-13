Bakan Kılıç ile hatıra fotoğrafı da çektiren İzmirli AK kadınlar üstlerine giydikleri özel baskılı “Kadın kahramanlar, sizi asla unutmayacağız” yazılı tişörtleri ile 15 Temmuz'un kadın şehitlerini andı. İstanbul Maraton Koşusunun, her yıl Halk Koşusu adı ile koşulan kısmı bu yıl, “15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz” sloganı ile Kahramanlar Koşusu adı altında gerçekleştirildi. Önceki gün maraton koşusuna anlamlı sosyal proje kapsamında katılmak üzere otobüs ile yola çıkan, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin ve kadın yöneticiler turuncu renkli AK Parti Kadın Kolları logosunun yer aldığı ve özel tasarım tişörtlerinde taşıdıkları yazı ile diğer maraton koşucularının da takdirini kazandı. Kadın partililer, maraton koşusu öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile bir araya geldi.

"Maraton koşusu ile şehitlerimizi yâd ettik"

Koşu sonunda konuşan AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin, “15 Temmuz şehitleri köprüsünden geçerken o geceki insanların yaşadığı duyguları bir kez daha yaşadık. İzmirli AK kadınlar olarak darbe girişimi gecesi tankların ve silahların vatandaşlar üzerine doğrultulduğu ama buna rağmen ülke ve vatan sevdalısı insanlarımızın buna karşı durduğu bu köprü üzerinde bulunmak bize gerçekten çok duygusal anlar yaşattı. Tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi burada yâd ettik. 15 Temmuz şehitlerimizi ve vefakar kadın kahramanlarımızı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bugün burada bu anlamlı maraton koşusunda gerçekten çok yoğun bir katılım ve ilgi vardı. O gece burada kamyonun direksiyonuna geçerek kadının direnişini gösteren ve insanları sürdüğü kamyon ile darbecilere karşı direnmeye götüren kadınlarımızın duygularını bir nebze de olsa burada yaşıyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.