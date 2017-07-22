Ak kardeşler görmek istiyor

Yeni Mahalle’nin Dağlıca Yolu Caddesi'nde ikamet eden Ak ailesi, görme problemi yaşayan çocuklarının tedavisi için yardım eli bekliyor. Mensur ve Nesibe Ak çiftinin 3'ü öğrenci 4 çocuğundan 8 yaşındaki Muhammed ile 13 yaşındaki Suda Ak, küçük yaşta geçirdikleri havale nedeniyle görme problemi yaşıyor. Kendisi de epilepsi hastası olan anne Nesibe Ak, "2 çocuğum küçük yaşta geçirdikleri gizli havale nedeniyle birer gözlerini kaybetti. Şu anda her birinin bir gözünde görme bozukluğu var. Yıllardır tedavileri için uğraşıyoruz. Ben de 17 yıldır epilepsi hastasıyım" dedi.

“Doktorlar Suda için geç kalındığını söylüyor”

Bir iş yerinde asgari ücretle işçilik yapan baba Mensur Ak ise yıllardır çocukları için çalışıp çabaladığını söyleyerek, "2 yıldır çocuklarımı Ankara'ya götürüyorum. Şu anda Ankara Numune Hastanesinde tedavilerini sürdürüyorum. Şimdiye kadar 2 kez ameliyat oldular. Doktorlar Muhammed için olumlu bir tedavi sürecinin yaşandığını, ama kızım Suda için geç kalındığını söylüyorlar" diye konuştu.

“Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz”

Asgari ücretle çocuklarının eğitim ve sağlık masraflarını karşılamaya çalıştığını söyleyen baba Ak, "Annem babam ve bir kız kardeşim de bizimle yaşıyor. 130 metrekarelik evde 9 kişi yaşıyoruz. Benim asgari maaşım dışında hiçbir gelirimiz yok. Sigortalı olduğum için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan herhangi bir yardım alamıyorum. Geçen çocukların sevk işlemleri için destek almak için başvurdum, başvurum sigortalı olmam gerekçesiyle kabul edilmedi. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çocuklarımın sağlığı ve geleceği için bir yardım eli bekliyorum" ifadelerini kullandı.

“Herkes gibi okumak istiyorum”

Bir gözü bandajlı olan 13 yaşındaki Suda Ak, "Ben de arkadaşlarım gibi görmek istiyorum. Okulda tahtayı göremiyorum. En ön sırada bile oturduğumda tahta yazılanları rahat okuyamıyorum. Okuldayken bandajı söküyorum, arkadaşlarım alay etmesin diye. Doktorlar ‘çare yok’ diyor, ama ben yine de görmek istiyorum. Kitap okumak ve herkes gibi eğitimimi sürdürebilmek için tedavi olmak istiyorum" dedi.

“Lütfen bize yardım edin"

8 yaşındaki üçüncü sınıf öğrencisi Muhammed de, okulda tahtayı göremediğini söyleyerek bir an önce sağlığına kavuşmak istediğini söyledi. Suda ve Muhammed Ak'ın kardeşleri Aleyna Ak ise kardeşlerini okula ya kendisinin ya da annesinin götürüp getirdiğini belirterek, "Sürekli onlara eşlik etmek zorunda kalıyoruz. Kardeşlerimin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını istiyorum. Lütfen bize yardım edin" şeklinde konuştu.

Erkan Çapraz - Ömer Oğuz